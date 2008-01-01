Новый тренер включил Исламбека Куата в стартовый состав на матч РПЛ

Полузащитник "Химок"
сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат
начнет матч девятого тура российской премьер-лиги
с московским "Динамо"
в старте, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет сегодня, 28 сентября, на стадионе "Арена-Химки" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.
На днях "Химки" новым главным тренером назначили
уроженца Таджикистана Игоря Черевченко
, который на своем посту сменил россиянина Дмитрия Гунько.
Перед этой игрой подмосковный клуб с тремя очками занимает предпоследнее, 15-е место, тогда как динамовцы, набрав 14 баллов, располагаются на девятой позиции.
Напомним, что Куат подписал
контракт с "Химками" в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.