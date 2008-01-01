Новый тренер включил Исламбека Куата в стартовый состав на матч РПЛ

Его клуб идет предпоследним в таблице.

Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:10
Полузащитник "Химок" сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат начнет матч девятого тура российской премьер-лиги с московским "Динамо" в старте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 28 сентября, на стадионе "Арена-Химки" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. 

На днях "Химки" новым главным тренером назначили уроженца Таджикистана Игоря Черевченко, который на своем посту сменил россиянина Дмитрия Гунько.

Перед этой игрой подмосковный клуб с тремя очками занимает предпоследнее, 15-е место, тогда как динамовцы, набрав 14 баллов, располагаются на девятой позиции.

Напомним, что Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Футбол Россия
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Сегодня 21:10
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