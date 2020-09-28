"Немного беспокоюсь за парня". Российский журналист высказался о будущем Исламбека Куата в РПЛ

Российский журналист Сергей Егоров ответил на вопрос о будущем полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата
в подмосковных "Химках". Его слова приводит Sputnik
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- Давайте поговорим об Исламбеке Куате. Один из лидеров национальной сборной, был лидером "Кайрата", но в России играет в командах, которые стоят на вылет. Прошлый сезон в "Оренбурге" - команда вылетела, сейчас перешел в "Химки" - команда на последнем месте в РПЛ. Так просто складывается или это говорит об уровне Исламбека?
- Я бы не сказал, что просто так сложилось, ведь у Зайнутдинова складывается иначе. Я думаю, это показатель его уровня. Сейчас немного беспокоюсь за парня, потому что в "Химки" за год пришел четвертый главный тренер. Очевидно, что Куата брало прежнее руководство, где былb тренер Гунько и спортивный директор Егоров, который хорошо знает казахстанский рынок. Сейчас пришла новая власть, и первым их решением было расторжение
контракта с белорусом Сигневичем, которого взяли прежние люди. Поэтому не знаю, насколько крепки позиции Куата в "Химках". Все покажет время - ближайший матч у "Химок" с "Динамо": если Куат выйдет в основе и хорошо себя покажет, значит будут шансы.
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Куат подписал контракт с клубом в начале сентября. За "Химки" казахстанец успел провести два матча.