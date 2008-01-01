"Было ощущение, что он вот-вот заплачет". Раскрыты подробности ухода Зайнутдинова из "Ростова" и соблазны в ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не хотел уходить из "Ростова", но предложение ЦСКА было слишком выгодным. Такое мнение высказал российский журналист и инсайдер Сергей Егоров, передает Sputnik Казахстан. По мнению специалиста, футболист поступил правильно, оставшись в российской премьер-лиге.

- Сергей, что думаете о переходе Зайнутдинова в ЦСКА? Получится ли у него быть столь же заметной фигурой, как в "Ростове"?

- На мой взгляд, парню нужно было остаться в Ростове и как минимум доиграть текущий сезон. Он только закрепился в основе, стал играть заметную роль, и Валерий Карпин на него сильно рассчитывал. "Ростов" тоже не хотел его отпускать, но у Зайнутдинова была прописана небольшая по российским меркам сумма отступных.

Из-за пандемии "Ростов" не смог переподписать контракт и убрать из него эту сумму. ЦСКА узнали о такой возможности выкупа. Помимо этого, Зайнутдинова сильно хотел в команду Виктор Гончаренко.

По российским меркам, да и по меркам ЦСКА - это не такой большой трансфер, так как они купили еще игроков, плюс-минус десять миллионов евро, но именно желание Гончаренко видеть Зайнутдинова в команде может стать для него большим подспорьем.

Бахтиер тяжело расставался с "Ростовом", посмотрите его Instagram той поры. Он записывал прощальную речь с городом, и там было четкое ощущение, что вот-вот заплачет. Я думаю, что это тот случай, когда парень сам не хотел уходить, но от таких предложений, как у ЦСКА, не отказываются.

- Переезд в Москву - большой город - не станет ли соблазном для Зайнутдинова и не отвлечет ли от футбола?

- Разные соблазны он мог бы найти и в Ростове. В целом, для футболистов это не проблема. Однако Зайнутдинов ни в чем таком замечен не был, поэтому, думаю, не будет проблем. В "Ростове" он дружил с Эльдором Шомуродовым, были такие друзья-товарищи по жизни - на них обоих отъезд Бахтиера может сказаться. С кем он сможет сдружиться в ЦСКА, мне сложно сказать.

Напомним, накануне Зайнутдинов провел пятый матч за ЦСКА, куда пришел в конце августа.