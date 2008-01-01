Зайнутдинов разобрал поражение от "Локомотива" и назвал любимую позицию в ЦСКА

Казахстанец вышел в стартовом составе.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 08:08
Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:0) в девятом туре российской премьер-лиги.

- В принципе, мы начали игру хорошо, но в конце первого тайма пропустили ненужный гол. Во втором тайме удаление - стало немножко тяжелее... Плана "Б" у нас не было: просто нужно было играть еще сильнее, дорабатывать больше. Конечно, хотели забить, но не получилось. Инициативу мы перехватили больше на эмоциях, а уже в конце второго тайма били вперед, чтобы побороться, выиграть борьбу, моменты создать. "Локомотив" же играл так, как и всегда играет - в принципе, не удивил, - сказал Зайнутдинов в интервью пресс-службе клуба.

- Ты уже провел несколько матчей за ЦСКА. Можно ли сказать, что ты уже освоился и полностью влился в армейский клуб?
- Да, потихоньку осваиваюсь. Ребята помогают - им огромное спасибо за это.

- В "Ростове", в ЦСКА, в сборной Казахстана ты играл и выходишь на разных позициях. Тебе самому где комфортнее?
- Атакующий полузащитник слева, справа. Куда тренер поставит. Главное, чтобы польза команде была.

В той игре Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был замен во втором тайме. Для него это был пятый матч за ЦСКА, куда он пришел в конце августа. 
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Локомотив Москва Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 08:08
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