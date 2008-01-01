Зайнутдинов разобрал поражение от "Локомотива" и назвал любимую позицию в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА
и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
прокомментировал поражение от "Локомотива"
(1:0) в девятом туре российской премьер-лиги.
- В принципе, мы начали игру хорошо, но в конце первого тайма пропустили ненужный гол. Во втором тайме удаление - стало немножко тяжелее... Плана "Б" у нас не было: просто нужно было играть еще сильнее, дорабатывать больше. Конечно, хотели забить, но не получилось. Инициативу мы перехватили больше на эмоциях, а уже в конце второго тайма били вперед, чтобы побороться, выиграть борьбу, моменты создать. "Локомотив" же играл так, как и всегда играет - в принципе, не удивил, - сказал Зайнутдинов в интервью пресс-службе
клуба.
- Ты уже провел несколько матчей за ЦСКА. Можно ли сказать, что ты уже освоился и полностью влился в армейский клуб?
- Да, потихоньку осваиваюсь. Ребята помогают - им огромное спасибо за это.
- В "Ростове", в ЦСКА, в сборной Казахстана ты играл и выходишь на разных позициях. Тебе самому где комфортнее?
- Атакующий полузащитник слева, справа. Куда тренер поставит. Главное, чтобы польза команде была.
В той игре Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был замен во втором тайме. Для него это был пятый матч за ЦСКА, куда он пришел в конце августа.