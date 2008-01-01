ЦСКА с Зайнутдиновым в меньшинстве проиграл "Локомотиву" в московском дерби

Казахстанец вышел в старте.

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:54
ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение от "Локомотива", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московское дерби в рамках девятого тура российской премьер-лиги прошло на "ЦСКА Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 45-й минуте стал Федор Смолов.


При этом на 59-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Кристияна Бистровича, получившего вторую желтую карточку.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был замен на 67-й минуте.

Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Локомотив Москва Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 23:54
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