ЦСКА с Зайнутдиновым в меньшинстве проиграл "Локомотиву" в московском дерби

ЦСКА
, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, потерпел поражение от "Локомотива"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Московское дерби в рамках девятого тура российской премьер-лиги прошло на "ЦСКА Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 45-й минуте стал Федор Смолов.
При этом на 59-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Кристияна Бистровича, получившего вторую желтую карточку.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был замен на 67-й минуте.