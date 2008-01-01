Казахстанский футболист получил первую красную карточку за российский клуб

Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов
получил первую красную карточку за российскую "Чайку" из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
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22-летний хавбек был удален в матче 12-го тура ФНЛ против московского "Велеса". Оразов вышел на замену на 58-й минуте, а на 72-й получил прямую красную.
Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Велеса".
Для Оразова этот матч был четвертым за "Чайку", куда он перешел в августе. Контракт подписан по схеме "2+1".
Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.