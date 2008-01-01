Казахстанский футболист получил первую красную карточку за российский клуб

Хавбека удалили через 14 минут после выхода на поле.

Рамазан Оразов. Фото: ФК "Чайка"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 22:51
Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов получил первую красную карточку за российскую "Чайку" из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний хавбек был удален в матче 12-го тура ФНЛ против московского "Велеса". Оразов вышел на замену на 58-й минуте, а на 72-й получил прямую красную.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Велеса".

Для Оразова этот матч был четвертым за "Чайку", куда он перешел в августе. Контракт подписан по схеме "2+1".

Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.
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Футбол Россия
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Сегодня 22:51
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