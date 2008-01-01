Футболист сборной Казахстана помог клубу РПЛ одержать пятую победу в сезоне

Грозненский "Ахмат"
, в составе которого выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров
, одержал победу над екатеринбургским "Уралом"
в девятом туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч состоялся на "Ахмат-Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Георгий Мелкадзе (2-я минута) и Бернард Бериша (57-я с пенальти).
При этом "Урал" с 38-й минуте играл в меньшинстве после удаления Стефана Страндберга, а у "Ахмата" Владимир Ильин не реализовал пенальти.
Быстров вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это был шестой матч за грозненцев.
"Ахмат", одержавший пятую победу в сезоне, с 13 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице. В активе "Урала" осталось десять баллов.