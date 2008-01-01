Футболист сборной Казахстана помог клубу РПЛ одержать пятую победу в сезоне

В матче были два пенальти и удаление.

Фото: ФК "Ахмат"
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 21:22
Грозненский "Ахмат", в составе которого выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в девятом туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся на "Ахмат-Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Георгий Мелкадзе (2-я минута) и Бернард Бериша (57-я с пенальти).

При этом "Урал" с 38-й минуте играл в меньшинстве после удаления Стефана Страндберга, а у "Ахмата" Владимир Ильин не реализовал пенальти.

Быстров вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это был шестой матч за грозненцев.

"Ахмат", одержавший пятую победу в сезоне, с 13 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице. В активе "Урала" осталось десять баллов.
Метки:
Быстров Марат Сборная РК по футболу Ахмат ФК Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 21:22
© 2008 - 2020 ТОО «EML»