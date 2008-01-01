Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч с "Локомотивом"

Игра начнется в 22:00.

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 20:45
Московский ЦСКА определился со стартовым составом на матч девятого тура российской премьер-лиги с "Локомотивом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовый состав армейцев вошел полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов. Для него это будет пятый матч за ЦСКА, куда он пришел в конце августа.



Московское дерби пройдет на "ЦСКА Арене" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

Перед этой игрой армейцы с 16 очками занимают третье место из 16, а железнодорожники располагаются на восьмой позиции с отставанием на четыре балла.
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Локомотив Москва Премьер-лига России
Футбол Россия
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Сегодня 20:45
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