Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч с "Локомотивом"

Московский ЦСКА
определился со стартовым составом на матч девятого тура российской премьер-лиги с "Локомотивом"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В стартовый состав армейцев вошел полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов
. Для него это будет пятый матч за ЦСКА, куда он пришел в конце августа.
Московское дерби пройдет на "ЦСКА Арене" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь
.
Перед этой игрой армейцы с 16 очками занимают третье место из 16, а железнодорожники располагаются на восьмой позиции с отставанием на четыре балла.