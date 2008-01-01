Казахстанский футболист сыграл против дубля "Спартака"

"СКА-Хабаровск"
, за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, проиграл московскому "Спартаку-2"
в матче 12-го тура ФНЛ.
В составе победителей единственный гол на 90-й минуте забил Сильванус Нимели.
Кенесов вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. На 56-й минуте он получил желтую карточку. Для казахстанца это был восьмой матч за хабаровчан.
"СКА-Хабаровск" с 16 набранными очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. Дубль "Спартака" (25) идет вторым.