Казахстанский футболист сыграл против дубля "Спартака"

Соперник идет вторым в чемпионате.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:00
"СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, проиграл московскому "Спартаку-2" в матче 12-го тура ФНЛ.

В составе победителей единственный гол на 90-й минуте забил Сильванус Нимели.

Кенесов вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. На 56-й минуте он получил желтую карточку. Для казахстанца это был восьмой матч за хабаровчан.

"СКА-Хабаровск" с 16 набранными очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. Дубль "Спартака" (25) идет вторым.
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Кенесов Арман СКА-Хабаровск Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 21:00
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