Прямая трансляция пятого матча Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА в РПЛ

Армейцы входят в тройку лидеров.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 14:25
Сегодня, 27 сентября, ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграет с "Локомотивом" в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча девятого тура пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке.

Перед этой игрой армейцы с 16 очками занимают третье место из 16, а железнодорожники располагаются на восьмой позиции с отставанием на четыре балла.

Для Зайнутдинова это будет пятый матч в составе московского клуба, в который он перешел 25 августа. С того момента сыграл четыре матча - против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1) и "Уфы" (1:0).
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России ЦСКА Локомотив Москва Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 14:25
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