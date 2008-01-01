Прямая трансляция пятого матча Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА в РПЛ

Сегодня, 27 сентября, ЦСКА
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, сыграет с "Локомотивом"
в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча девятого тура пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке
.
Перед этой игрой армейцы с 16 очками занимают третье место из 16, а железнодорожники располагаются на восьмой позиции с отставанием на четыре балла.
Для Зайнутдинова это будет пятый матч в составе московского клуба, в который он перешел
25 августа. С того момента сыграл четыре матча - против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1) и "Уфы" (1:0).