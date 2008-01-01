Клуб казахстанского футболиста назначил нового тренера

Новым главным тренером "Химок"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
, назначен Игорь Черевченко
, сообщает официальный сайт российского клуба.
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Ранее специалист работал в "Локомотиве", калининградской "Балтике" и тульском "Арсенале". Вместе с московским клубом выиграл Кубок России, а в Туле достиг лучших результатов в истории клуба, выведя "Арсенал" в еврокубки.
Предыдущим наставником подмосковной команды был Дмитрий Гунько.
"Химки", набрав три очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Напомним, что Куат подписал
контракт с подмосковным клубом в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.