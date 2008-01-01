Клуб казахстанского футболиста назначил нового тренера

Команда идет на 15-м месте.

Игорь Черевченко. Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 22:33
Новым главным тренером "Химок", за который выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат, назначен Игорь Черевченко, сообщает официальный сайт российского клуба.

Ранее специалист работал в "Локомотиве", калининградской "Балтике" и тульском "Арсенале". Вместе с московским клубом выиграл Кубок России, а в Туле достиг лучших результатов в истории клуба, выведя "Арсенал" в еврокубки.

Предыдущим наставником подмосковной команды был Дмитрий Гунько.

"Химки", набрав три очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Куат подписал контракт с подмосковным клубом в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Футбол Химки ФК Куат Исламбек Премьер-лига России Россия Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Вчера 22:33
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