Клуб Куата согласовал контракт с бывшим футболистом "Спартака" и сборной России

Последним местом его работы был "Ахмат".

Денис Глушаков. Фото: tverskaya13.ru©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 19:31
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков и "Химки", за который выступает казахстанский опорник Исламбек Куат, договорились о сотрудничестве, согласовав условия личного контракта, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что завтра, 26 сентября, 33-летний хавбек должен дать окончательный ответ клубу. Почти наверняка он будет положительным.

В начале сентября "Химки" уже контактировали с игроком, но тогда не сумели удовлетворить его финансовые запросы. 

Последним клубом Глушакова был "Ахмат", цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за "Спартак" и восемь лет играл за "Локомотив". В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.

"Химки", набрав три очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Куат подписал контракт с подмосковным клубом в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за новую команду, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт. 
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России Химки ФК Хамитов Куат Казахстанцы за границей MMA Казахстан Спартак Москва Сборная России по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 19:31
© 2008 - 2020 ТОО «EML»