Казахстанский футболист отдал первый ассист за российский клуб и принес третью победу подряд

Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов
отметился первым результативным действием за российскую "Чайку"
из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Это случилось в выездном матче 11-го тура ФНЛ против "Балтики". Оразов вышел на замену на 82-й минуте, а спустя две минуты отдал голевую передачу на Лео Гогличидзе
, который забил победный гол.
Для Оразова этот матч стал третьим за "Чайку", куда он перешел в августе. Контракт подписан
по схеме "2+1".
"Чайка", одержавшая третью победу подряд, с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая "Балтику (18) по дополнительным показателям.
22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.