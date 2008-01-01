Казахстанский футболист отдал первый ассист за российский клуб и принес третью победу подряд

Хавбек сделал это через две минуты после выхода на замену.

Фото: ФК "Чайка"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 07:57
Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов отметился первым результативным действием за российскую "Чайку" из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в выездном матче 11-го тура ФНЛ против "Балтики". Оразов вышел на замену на 82-й минуте, а спустя две минуты отдал голевую передачу на Лео Гогличидзе, который забил победный гол.

Для Оразова этот матч стал третьим за "Чайку", куда он перешел в августе. Контракт подписан по схеме "2+1".

"Чайка", одержавшая третью победу подряд, с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая "Балтику (18) по дополнительным показателям.



22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.
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Оразов Рамазан Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 07:57
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