Российский клуб казахстанского футболиста проиграл пятый матч в чемпионате

Он вышел на поле после перерыва.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:52
"СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, проиграл "Велесу" в рамках 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Домодедово на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на 71-й минуте забил Артем Максименко.

Кенесов вышел на поле на 77-й минуте вместо Даниила Иванкова.

После этой игры хабаровчане с 16 очками расположились на десятом месте из 22, москвичи набрав 21 балл, оказались на шестой позиции.

В следующем туре, 27 сентября, "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет со "Спартаком-2", а "Велес" в этот день в гостях встретится с "Чайкой", цвета которой защищает экс-хавбек молодежной сборной Казахстана и "Кайрата" Рамазан Оразов. 

20-летний Кенесов стал игроком "СКА-Хабаровска" 7 августа. С того момента сыграл семь матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
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Футбол Россия СКА-Хабаровск Кенесов Арман Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 23:52
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