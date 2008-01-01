"Сожрали с потрохами". Футболист сборной Казахстана попал в команду неудачников РПЛ

В последнем туре его команда проиграла 2:7.

Исламбек Куат (Слева). Фото: ФК "Краснодар"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 09:45
Российский портал Rusfootball.info составил сборную неудачников восьмого тура РПЛ, куда вошел казахстанский полузащитник Исламбек Куат, выступающий за "Химки".

Подмосковный клуб в минувшем туре в гостях разгромно уступил "Краснодару" со счетом 2:7. В той игре Куат вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут.

"Семь пропущенных командой голов - мрачный показатель работы опорного полузащитника. Олссон и компания сожрали несчастного хавбека сборной Казахстана с потрохами. Один отбор и один перехват за практически полный матч - крайне низкие показатели для опорника (особенно в игре против команды, у которой требуется отбирать мяч две трети игрового времени).

Ах да, конечно - последний гол "Краснодара" был забит уже после ухода Исламбека с поля. Ну это же все меняет, не правда ли?", - пишет издание.

Ранее известный агент Дмитрий Селюк критически высказался о трансфере Куата в "Химки".

Куат подписал контракт с клубом в начале сентября. За команду казахстанец успел провести два матча. "Химки", набрав три очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 
Метки:
Хамитов Куат Химки ФК Сборная РК по футболу Премьер-лига России MMA Казахстан
Футбол Россия
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Сегодня 09:45
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