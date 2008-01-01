Что будет с Куатом? Клуб российской премьер-лиги нашел нового главного тренера

Казахстанец провел два матча за новую команду.

Фото: ФК "Химки"
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:24
Футбольный клуб "Химки" на официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Гунько с поста главного тренера клуба. Контракт специалиста расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу чемпионата России против "Динамо". Игра состоится 28 сентября.

Также подмосковный клуб покинул спортивный директор Сергей Егоров, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию.

Именно эти специалисты причастны к приходу в "Химки" полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата. В текущем сезоне РПЛ казахстанец провел два матча.

По информации "Чемпионата", новым тренером "Химок" станет бывший наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. Специалиста представят команде завтра, 22 сентября.

"Химки", набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Химки ФК Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 23:24
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