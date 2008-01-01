Клуб Куата остался без главного тренера после поражения со счетом 2:7

сообщил, что покинул пост главного тренераза которые выступает полузащитник сборной Казахстана"Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были "Химки". Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними", - написал Гунько в Instagram. Позже тренерсвой пост.Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды. По его словам, после собрания должно было быть принято решение, продолжать ли сотрудничество с нынешним главным тренером.В матче восьмого тура РПЛ "Химки" проиграли "Краснодару" со счетом 2:7. Подмосковный клуб, набрав три очка, занимает предпоследнее, 15-е место в таблице.Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. За новый клуб казахстанец успел провести два матча.