"Спартак" нанес всего один удар в створ ворот, но победил "Рубин" со счетом 2:0

Футболисты московского "Спартака" нанесли один удар по воротам казанского "Рубина" в матче восьмого тура российской премьер-лиги, но победили со счетом 2:0, сообщает "Чемпионат".

Единственный раз в створ ворот "Рубина" спартаковцы попали на четвертой минуте, когда гол забил шведский нападающий Джордан Ларссон. Второй раз мяч оказался в воротах казанцев в результате автогола защитника Михаила Меркулова.

"Спартак", набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского чемпионата. "Рубин" с 11-ю баллами располагается на седьмом месте. Лидером турнира является петербургский "Зенит", у которого также 17 очков.

В девятом туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом". Матч состоится 26 сентября в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". "Рубин" в гостях встретится с "Ротором" (27 сентября).