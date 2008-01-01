"Спартак" нанес всего один удар в створ ворот, но победил "Рубин" со счетом 2:0

Команда догнала "Зенит", лидирующий в РПЛ.

Фото: с сайта spartak.com
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 22:27

Футболисты московского "Спартака" нанесли один удар по воротам казанского "Рубина" в матче восьмого тура российской премьер-лиги, но победили со счетом 2:0, сообщает "Чемпионат".

Единственный раз в створ ворот "Рубина" спартаковцы попали на четвертой минуте, когда гол забил шведский нападающий Джордан Ларссон. Второй раз мяч оказался в воротах казанцев в результате автогола защитника Михаила Меркулова.

"Спартак", набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского чемпионата. "Рубин" с 11-ю баллами располагается на седьмом месте. Лидером турнира является петербургский "Зенит", у которого также 17 очков.

В девятом туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом". Матч состоится 26 сентября в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". "Рубин" в гостях встретится с "Ротором" (27 сентября).

Метки:
Спартак Москва Рубин Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 22:27
© 2008 - 2020 ТОО «EML»