"Новички не усилили, а, наоборот, ослабили". Решена судьба главного тренера после прихода Куата в "Химки"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что главный тренер подмосковных "Химок" Дмитрий Гунько покинет свой пост, а руководство футбольного клуба будет искать более опытного специалиста, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Химки" в пятницу на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 2:7 в матче восьмого тура РПЛ. Под руководством Гунько, который возглавил команду перед стартом сезона, "красно-черные" в РПЛ трижды сыграли вничью, потерпели пять поражений и с тремя очками располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.

"Результат неудовлетворительный, завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а, наоборот, ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в "Химках", но не получилось. Будем искать опытного тренера", - сказал Терюшков журналистам.

"У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы - заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал - это 10-12-е место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет", - добавил министр.

Полузащитник сборной Казахстана Куат Исламбек перешел в "Химки" в начале сентября. В прошедшем матче против "Краснодара" он сыграл 85 минут.

При этом Роман Терюшков отметил, что приход Курбана Бердыева или Юрия Семина на пост главного тренера "Химок" нереален, руководство футбольного клуба рассматривает специалистов с опытом работы с середняками РПЛ.

"Ведем переговоры с игроками, клуб усилится в это окно. Это будет смесь молодости и опыта. Бердыев и Семин - это нереально. Даже не в деньгах дело, это не укладывается в нашу концепцию. Это опытные, хорошие тренеры, но они никогда не работали с клубами, которые находятся внизу турнирной таблицы. Они всегда работали с топ-клубами, с амбициями. У нас хороший клуб, с хорошими игроками, но задачи у него другие", - сказал он.

"Мы рассматриваем тренера до 50 лет с опытом работы в РПЛ с середняками. Фамилии назвать не могу, но есть пул тренеров, с которыми ведем переговоры. В частности, всплывала фамилия (Николая) Писарева. Но мы пока не выбрали. Завтра мы поставим точку", - добавил министр.