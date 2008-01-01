"Это было частью плана". Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о Зайнутдинове

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал игру против "Уфы". Его слова приводит официальный сайт московской команды.

Мы знаем, что всем тяжело играть с "Уфой". Они умеют организованно и компактно обороняться. Весь вопрос в том, сколько ты найдешь шансов и как их используешь. У нас было достаточно предпосылок для того, чтобы забить второй гол. Напряжение висело до конца игры, хотя и качество атаки, и качество обороны у нас сегодня было на хорошем уровне.

- Константин Марадишвили пропустит игру с "Локомотивом" из-за перебора желтых карточек. Это большая проблема?

Отсутствие любого футболиста - это проблема, но у нас достаточно широкая скамейка. У нас есть Бистрович, который вышел и забил гол, есть Дзагоев. Так что мы сможем компенсировать его отсутствие.

- Алан Дзагоев сегодня попал в заявку на игру. Как оцените его состояние на сегодня?

Он только вернулся в общую группу, провел несколько тренировок. Будем в недельном цикле оценивать его состояние и посмотрим, сможет ли он помочь в матче с "Локомотивом".

- В чем идея с Чидерой Эджуке в центре обороны? И его перевод налево после перерыва - реакция на то, что он постоянно сваливался во фланг?

Он тяготеет к левому флангу. Когда мы выпускали его против "Спартака" и "Ахмата", у него было больше пространства. Он эффективно играет нападающего, но в сегодняшнем матче он больше понравился слева, потому что от него всегда исходит острота.

- Почему Зайнутдинов и Кучаев менялись флангами уже в начале первого тайма?

Игроки группы атаки, включая крайних полузащитников, могут по ситуации меняться позициями в любой момент. Только Влашич постоянно остается примерно на своем месте, остальные могут меняться. Учитывая, что не было чистого форварда, это было частью плана.

Напонмим, полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов помог московскому ЦСКА обыграть "Уфу" в восьмом туре чемпионата России. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча на 64-й минуте стал Кристиян Бистрович.

Зайнутдинов в этой игре впервые вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. До этого он трижды выходил на замену: против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0) и "Спартака" (3:1).

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на второе место. Теперь команда Зайнутдинова уступает всего один балл лидирующему "Зениту".