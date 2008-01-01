Зайнутдинов помог ЦСКА одержать третью подряд победу и выйти на второе место в чемпионате России

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов помог московскому ЦСКА обыграть "Уфу" в восьмом туре чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча на 64-й минуте стал Кристиян Бистрович.

Зайнутдинов в этой игре впервые вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. До этого он трижды выходил на замену: против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0) и "Спартака" (3:1).

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на второе место. Теперь команда Зайнутдинова уступает всего один балл лидирующему "Зениту".

Напомним, о переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.