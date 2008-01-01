Зайнутдинов впервые попал на предматчевую афишу ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов попал на афишу московского ЦСКА в преддверии матча восьмого тура чемпионата России с "Уфой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 20 сентября, в Уфе на стадионе "Нефтяник" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Перед этой игрой "армейцы" с 13 очками занимают пятое место из 16-ти, уфимцы с отставанием на восемь баллов располагаются на 13-й строчке.

О переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.



С того момента он сыграл за московский клуб три матча - против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0) и "Спартака" (3:1).