Эксперт сделал прогноз на матч ЦСКА Зайнутдинова против "Уфы"

Российский комментатор Константин Генич считает, что ЦСКА
, цвета которого защищает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, должен подтвердить статус фаворита в выездном матче восьмого тура российской премьер-лиги
с "Уфой"
.
"ЦСКА сейчас на отличном ходу. Уже и новички свое слово успели сказать. Тот же Эджуке забил в дерби "Спартаку". ЦСКА не проиграл в Краснодаре, продемонстрировав хороший футбол и получив хорошую прессу. Там как раз перешли на игру в четыре защитника и оставили его. Дальше обыграли "Ахмат" на выезде 3:0. В дерби победили 3:1. У ЦСКА сейчас идет позитивная волна.
И как раз этого не скажешь об "Уфе". Команда под руководством Евсеева выиграла пока только раз в этом сезоне - победили на выезде "Арсенал". После этого в пяти матчах подряд не побеждает "Уфа". И в них уфимцы трижды не забивали. В последнем туре проиграли "Тамбову" 0:2.
ЦСКА просто сильнее. Этот статус фаворита нужно подтвердить. Да, искусственное поле, да, неуступчивый, голодный, злой соперник, с недобором очков. Но, думаю, если ЦСКА сыграет с такой же агрессией, как было в дерби, то не уступят "Уфе" даже в борьбе, а по классу футболистов армейцы соперника превосходят", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров"
.
Матч пройдет в Уфе на стадионе "Нефтяник" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.
Перед этой игрой "армейцы" с 13 очками занимают пятое место из 16-ти, уфимцы с отставанием на восемь баллов располагаются на 13-й строчке.
Зайнутдинов сыграл за московский клуб три матча - против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0) и "Спартака" (3:0).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне