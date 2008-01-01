Прямая трансляция четвертого матча Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА в РПЛ

"Армейцы" сыграют в гостях.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 12:30
Сегодня, 20 сентября, в рамках восьмого тура российской премьер-лиги "Уфа" на своем поле примет ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч пройдет в Уфе на стадионе "Нефтяник" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке.

Перед этой игрой "армейцы" с 13 очками занимают пятое место из 16-ти, уфимцы с отставанием на восемь баллов располагаются на 13-й строчке.

О переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.

С того момента он сыграл за московский клуб три матча - против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0) и "Спартака" (3:0).
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Футбол Зайнутдинов Бахтиер Россия Премьер-лига России ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 12:30
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