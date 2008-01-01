Прямая трансляция четвертого матча Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА в РПЛ

Сегодня, 20 сентября, в рамках восьмого тура российской премьер-лиги "Уфа"
на своем поле примет ЦСКА
, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч пройдет в Уфе на стадионе "Нефтяник" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке
.
Перед этой игрой "армейцы" с 13 очками занимают пятое место из 16-ти, уфимцы с отставанием на восемь баллов располагаются на 13-й строчке.
О переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил
25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил
19-й номер в команде.
С того момента он сыграл за московский клуб три матча - против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0) и "Спартака" (3:0).