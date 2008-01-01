"Химки" с Исламбеком Куатом пропустили семь мячей и потерпели пятое поражение в РПЛ

Но несколько голов его клуб отыграл.

Исламбек Куат. Фото: ФК "Химки"©
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Сегодня 00:56
"Химки" разгромно проиграли "Краснодару" в восьмом туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

У победителей голами отметились Маркус Берг (19-я минута), Виктор Клаэссон (23-я, 45-я), Тонни Вильена (53-я), Реми Кабелла (62-я), Даниил Уткин (74-я) и Магомед-Шапи Сулейманов (89-я). У проигравших дважды отличился Аршак Корян (27-я, 42-я - пенальти).

Куат вышел в стартовом составе "Химок", но был заменен на 85-й минуте.

Как итог, подмосковный клуб проиграл пятый матч чемпионата при трех ничьих, расположившись на предпоследнем, 15-м месте. "Краснодар" в свою очередь, набрав 14 очков, поднялся с пятой строчки на третью. 

Отметим, что Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
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