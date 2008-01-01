Экс-игрок "Спартака" может стать тренером Куата или возглавить один из казахстанских клубов

Российский специалист Дмитрий Парфенов
может возглавить один из клубов премьер-лиги России
или Казахстана, сообщает Sport24
.
46-летний Парфенов рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо".
Также отмечается, что у него есть варианты с продолжением карьеры в "Химках"
, за которые с недавнего времени выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
, и одном из казахстанских клубов.
Парфенов известен по играм за московский "Спартак" в период 1998-2005 годов, а также за ряд других российских и украинских клубов. В качестве тренера трудился в юношеской сборной России до 17 лет, "Текстильщике", "Тосно" и "Урале".
"Химки" объявили
о подписании Куата 11 сентября.