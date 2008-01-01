Экс-игрок "Спартака" может стать тренером Куата или возглавить один из казахстанских клубов

Исламбек подписал контракт в сентябре.

Дмитрий Парфенов. Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:16
Российский специалист Дмитрий Парфенов может возглавить один из клубов премьер-лиги России или Казахстана, сообщает Sport24.

46-летний Парфенов рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо".

Также отмечается, что у него есть варианты с продолжением карьеры в "Химках", за которые с недавнего времени выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, и одном из казахстанских клубов.

Парфенов известен по играм за московский "Спартак" в период 1998-2005 годов, а также за ряд других российских и украинских клубов. В качестве тренера трудился в юношеской сборной России до 17 лет, "Текстильщике", "Тосно" и "Урале".

"Химки" объявили о подписании Куата 11 сентября.
Метки:
Футбол Россия Куат Исламбек Химки ФК Премьер-лига России КПЛ-2020
Футбол Россия
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Сегодня 19:16
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