Новичок ЦСКА рассказал о дружбе с Зайнутдиновым

Новичок московского ЦСКА
Чидера Эджуке рассказал в интервью "Чемпионату", как он сразу подружился с казахстанским полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым
.
- Показалось, что вы сдружились с Зайнутдиновым. На чем сошлись?
- Я со всеми в хороших отношениях. Я новичок, стараюсь общаться с каждым, если могу. Даже не можешь объяснить, почему с человеком возникла такая дружеская связь. Просто она есть.
Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА в конце августа и уже провел за армейцев три матча.
На счету Эджуке один гол в двух играх за московский клуб.