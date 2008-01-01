Новичок ЦСКА рассказал о дружбе с Зайнутдиновым

Казахстанец успел провести три игры за армейцев.

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:35
Новичок московского ЦСКА Чидера Эджуке рассказал в интервью "Чемпионату", как он сразу подружился с казахстанским полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым.

- Показалось, что вы сдружились с Зайнутдиновым. На чем сошлись?
- Я со всеми в хороших отношениях. Я новичок, стараюсь общаться с каждым, если могу. Даже не можешь объяснить, почему с человеком возникла такая дружеская связь. Просто она есть.

Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА в конце августа и уже провел за армейцев три матча.

На счету Эджуке один гол в двух играх за московский клуб.
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 18:35
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