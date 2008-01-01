Тренер российского клуба футболиста сборной Казахстана оказался на грани отставки

Его игроком он стал 11 сентября.

Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 10:26
Одним из кандидатов на пост главного тренера "Химок" в случае отставки Дмитрия Гунько будет Николай Писарев. В семи матчах российской премьер-лиги подмосковный клуб, за который выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат, набрал три очка и находится на предпоследнем, 15-м месте, сообщает "Чемпионат".

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды. После собрания будет принято решение, продолжать ли сотрудничество с нынешним главным тренером команды.

Писарев работал в таких командах, как "Краснознаменск", "Крылья Советов", "Уралан" и "Нижний Новгород". С 2005 года возглавлял сборную России по пляжному футболу, а затем - футбольную молодежную сборную страны, которую впервые за много лет вывел в финальную стадию чемпионата Европы.

Официально о переходе Куата "Химки" объявили 11 сентября. Игрок подписал контракт с клубом до конца сезона. До этого казахстанец выступал за "Оренбург", в который перешел в начале года из "Кайрата". Провел за него несколько матчей, но по итогам минувшего сезона клуб вылетел из премьер-лиги и по обоюдному согласию стороны расторгли контракт.
Метки:
Футбол Премьер-лига России Химки ФК Куат Исламбек Казахстанцы за границей Россия
Футбол Россия
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Сегодня 10:26
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