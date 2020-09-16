Тренер российского клуба футболиста сборной Казахстана оказался на грани отставки

Одним из кандидатов на пост главного тренера "Химок"
в случае отставки Дмитрия Гунько
будет Николай Писарев
. В семи матчах российской премьер-лиги подмосковный клуб, за который выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
, набрал три очка и находится на предпоследнем, 15-м месте, сообщает "Чемпионат"
.
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды. После собрания будет принято решение, продолжать ли сотрудничество с нынешним главным тренером команды.
Писарев работал в таких командах, как "Краснознаменск", "Крылья Советов", "Уралан" и "Нижний Новгород". С 2005 года возглавлял сборную России по пляжному футболу, а затем - футбольную молодежную сборную страны, которую впервые за много лет вывел в финальную стадию чемпионата Европы.
Официально о переходе Куата "Химки" объявили
11 сентября. Игрок подписал контракт с клубом до конца сезона. До этого казахстанец выступал за "Оренбург", в который перешел в начале года из "Кайрата". Провел за него несколько матчей, но по итогам минувшего сезона клуб вылетел из премьер-лиги и по обоюдному согласию стороны расторгли контракт.
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