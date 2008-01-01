Зайнутдинов прокомментировал победу за ЦСКА в дерби над "Спартаком"

Полузащитник ЦСКА
и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов
поделился впечатлениями от победы над "Спартаком"
в рамках седьмого тура чемпионата России.
Московское дерби прошло на "Арене ЦСКА" и завершилось
победой хозяев со счетом 3:1. Зайнутдинов вышел на замену на 64-й минуте.
"Очень тяжело было, но это дерби", - сказал Зайнутдинов в раздевалке после игры.
Для Зайнутдинова этот матч стал третьим за ЦСКА, куда он перешел в августе из "Ростова". Казахстанец подписал контракт на пять лет.