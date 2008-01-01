Зайнутдинов прокомментировал победу за ЦСКА в дерби над "Спартаком"

Казахстанец провел третий матч за армейцев.

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 09:49
Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" в рамках седьмого тура чемпионата России.

Московское дерби прошло на "Арене ЦСКА" и завершилось победой хозяев со счетом 3:1. Зайнутдинов вышел на замену на 64-й минуте.

"Очень тяжело было, но это дерби", - сказал Зайнутдинов в раздевалке после игры.



Для Зайнутдинова этот матч стал третьим за ЦСКА, куда он перешел в августе из "Ростова". Казахстанец подписал контракт на пять лет.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Спартак Москва Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 09:49
© 2008 - 2020 ТОО «EML»