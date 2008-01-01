Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Спартак" в дерби

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов помог ЦСКА выиграть дерби у "Спартака", которое прошло в рамках седьмого тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на Арене ЦСКА завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, которые пропустили первыми в матче. На 11-й минуте Эсекьель Понсе вывел "Спартак" вперед, однако ЦСКА еще в первом тайме забил два мяча. На 30-й минуте отличился Хердур Магнуссон, а в добавленное время к первому тайму Никола Влашич.

Во втором тайме, а именно на 64-й минуте на поле вместо Наяира Тикнизяна появился Зайнутдинов. Увеличить счет ЦСКА смог на 92-й минуте, а автором гола стал Чидера Эджуке.

Видео первой победы в дерби, или как Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Спартак"

Стоит отметить, что в этом матче за "Спартак" на 56-й минуте дебютировал Александр Кокорин. Он не смог этого сделать раньше из-за травмы.

"Спартак", у которого осталось 14 очков, из-за этого поражения не смог вернуть себе первое место в турнирной таблице, которое днем ранее занял "Сочи" (15). ЦСКА набрал 13 баллов и поднялся на четвертое место.

В следующем туре ЦСКА в гостях 20 сентября сыграет с "Уфой", а "Спартак" в этот же день в Казани встретится с "Рубином".