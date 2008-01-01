19-летний Кенесов провел шестой матч в чемпионате России. Его команда проиграла

"СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов, проиграл "Краснодару-2" в матче девятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 4:2. У победителей по дублю сделали Эдуард Сперцян (2-я, 42-я минута) и Леон Сабуа (23, 53). В составе проигравших голы забили Ираклий Квеквескири (11) и Константин Базелюк (60). Кенесов вышел на поле сразу после перерыва и отыграл весь тайм.

"СКА-Хабаровск", у которого осталось 15 баллов, идет шестым, а "Краснодар-2" с 14 очками занимает десятое место в ФНЛ.

19-летний Кенесов стал игроком "СКА-Хабаровска" 7 августа. Для него этот матч стал шестым за "СКА-Хабаровск". Он является воспитанником павлодарского "Иртыша".