Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку ЦСКА на матч со "Спартаком", который пройдет в рамках седьмого тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он начнет встречу, которая состоится на поле ЦСКА в 22:00, со скамейки запасных. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
С первых минут на поле выйдут: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Чалов.
Напомним, о переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.
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