Казахстанский футболист одержал первую победу в составе российского клуба

Песчанокопская "Чайка" обыграла тольяттинский "Акрон" в матче девятого тура ФНЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Жигулевске и завершилась со счетом 2:0. Дубль в составе победителей оформил Константин Савичев, который отличился на 41-й и 61-й (с пенальти) минутах. На 87-й минуте на поле появился казахстанский полузащитник Рамазан Оразов. Для него эта победа стала первой в составе "Чайки".

"Чайка" набрала 12 очков в девяти играх и располагается на 15-м месте из 22 команд.

Напомним, Оразов дебютировал за "Чайку" в прошлом матче с "Торпедо", выйдя на замену на 83-й минуте игры. В августе он подписал контракт с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон.



22-летний казахстанец находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.



Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.