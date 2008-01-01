"Пока кардинально на игру не влияет". Экс-футболист ЦСКА - о переходе Зайнутдинова

Бывший защитник московских ЦСКА и "Спартака" Евгений Бушманов в интервью "Советскому спорту" оценил переход казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в стан армейцев.

- Как вам многочисленные новички ЦСКА?

- Пока сложно говорить. Бруно Фукс сразу травмировался. Адольфо Гайч тяжело осваивается в российском чемпионате. Чидера Эджуке еще не вписан в команду. Бахтиер Зайнутдинов тоже пока кардинально на игру не влияет. Но в перспективе эти приобретения, конечно, могут повысить потенциал ЦСКА. Давайте подождем.

Напомним, о переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.

Сегодня, 13 сентября, ЦСКА на стадионе "ВЭБ-Арена" примет "Спартак". Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.