Прямая трансляция матча 19-летнего казахстанца за российский клуб после возвращения из сборной

Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов попал в заявку российского "СКА-Хабаровска" на матч против "Краснодар 2", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он начнет матч, который пройдет в Краснодаре, со скамейки запасных. Встреча начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию этого матча.

19-летний Кенесов стал игроком "СКА-Хабаровска" 7 августа. Казахстанец - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. Футболист был вызван в молодежную сборную Казахстана на матчи отбора на Евро-2021, где сыграл второй тайм против Черногории (0:4). С командой Израиля (2:1) казахстанец остался в запасе.