Прямая трансляция первого дерби Зайнутдинова за ЦСКА против "Спартака"

Начало в 22:00 по времени Нур-Султана.

Фото: ФК ЦСКА©
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Сегодня 15:00
Сегодня, 13 сентября, в рамках седьмого тура чемпионата России состоится дерби между московскими клубами ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, и "Спартак" , сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к игре здесь.

Перед этой игрой "Спартак" с 14 очками располагается на втором месте, а ЦСКА - на пятом с отставанием на четыре балла.

О переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.

В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.

За новый клуб 22-летний полузащитник успел сыграть два матча - с "Краснодаром" (1:1) и "Ахматом" (3:0). 

С начала 2019 года Бахтиер выступал за "Ростов", за который в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

До РПЛ он провел по сезону в "Астане", с которой стал чемпионом Казахстана, и в родном "Таразе".
Метки:
Футбол ЦСКА Россия Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 15:00
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