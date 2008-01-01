"Провел очень качественный матч". Тренер "Химок" оценил дебют Исламбека Куата

Казахстанец отыграл весь матч.

Исламбек Куат. Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 08:17
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько прокомментировал итог матча с "Уралом" и высказался о дебюте казахстанского новичка Исламбека Куата.

- На первый тайм мы просто не вышли. Соответственно, сыграли очень плохо: пропустили с пенальти, двигались без мяча, и игра в первом тайме была очень низкого качества. После перерыва команда, можно сказать, прилетела наконец-таки в Екатеринбург, показала кусочки хорошей игры. Мы имели моменты, превзошли "Урал" по ударам, но проявилась слабость на стандартных положениях. К сожалению, пропустили после двух угловых и пенальти, - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

- Оцените дебют новичков команды.

- Куат провел очень качественный матч. Видно, что функционально ему еще тяжеловато, но за счет характера... Скажем так, с листа играть достаточно тяжело. Он не тренировался с командой. Несмотря на это, видно, что он квалифицированный футболист. Сигневич имел голевой момент - мяч (после его удара) попал в штангу, немного не повезло. Поэтому, когда будут функциональные кондиции - игрового времени будет больше.

Отметим, что "Химки" в гостях уступили "Уралу" - 1:3. Куат вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Казахстанец отметился лишь желтой карточкой во втором тайме.

Официально о переходе Куата "Химки" объявили 11 сентября. Игрок подписал контракт с клубом до конца сезона.
Метки:
Футбол Премьер-лига России Россия Куат Исламбек Сборная РК по футболу Химки ФК Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 08:17
© 2008 - 2020 ТОО «EML»