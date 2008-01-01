"Сочи" Бахтиярова обыграл "Ахмат" Быстрова и вышел на первое место в РПЛ

"Сочи" обыграл грозненский "Ахмат" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу и возглавил с 15 очками турнирную таблицу.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил Кристиан Нобоа.
В составе "Ахмата" весь матч отыграл защитник сборной Казахстана Марат Быстров
. А нападающий "Сочи" и молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
пропускал игру из-за травмы.
"Сочи" после этой победы опередил "Спартак" (14 очков) и "Зенит" (13), которые еще не сыграли свои матчи тура.