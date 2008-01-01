Исламбек Куат дебютировал за клуб российской премьер-лиги с поражения

Казахстанец вышел в старте.

Исламбек Куат (справа). Фото: ФК "Химки"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:20
ФК "Химки" потерпел поражение в дебютном матче полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках седьмого тура российской премьер-лиги подмосковный клуб уступил в Екатеринбурге местному "Уралу" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Эрик Бикфалви (15-я минута с пенальти и 67-я) и Стефан Страндберг (22-я). У "Химок" отличился Аршак Корян (52-я).

Куат вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Казахстанец отметился лишь желтой карточкой во втором тайме.

Официально о переходе Куата "Химки" объявили 11 сентября. Казахстанец подписал контракт с клубом до конца сезона.

В начале года Куат перешел в "Оренбург" и провел за клуб три матча в РПЛ. После вылета из РПЛ стороны по обоюдному согласию расторгли договор.
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 21:20
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