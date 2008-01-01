Исламбек Куат дебютировал за клуб российской премьер-лиги с поражения

ФК "Химки"
потерпел поражение в дебютном матче полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В рамках седьмого тура российской премьер-лиги подмосковный клуб уступил в Екатеринбурге местному "Уралу" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Эрик Бикфалви (15-я минута с пенальти и 67-я) и Стефан Страндберг (22-я). У "Химок" отличился Аршак Корян (52-я).
Куат вышел
в стартовом составе и отыграл весь матч. Казахстанец отметился лишь желтой карточкой во втором тайме.
Официально о переходе Куата "Химки" объявили
11 сентября. Казахстанец подписал контракт
с клубом до конца сезона.
В начале года Куат перешел в "Оренбург" и провел за клуб три матча в РПЛ. После вылета из РПЛ стороны по обоюдному согласию расторгли договор.