Прямая трансляция дебютного матча Исламбека Куата за клуб российской премьер-лиги

Сегодня, 12 сентября, полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат
дебютирует за новый клуб - подмосковные "Химки", сообщает корреспондент Vesti.kz
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27-летний хавбек выйдет в стартовом
составе "Химок" на матч седьмого тура российской премьер-лиги против "Урала". Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.
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Официально о переходе Куата "Химки" объявили
11 сентября. Казахстанец подписал контракт с клубом до конца сезона.
В начале года Куат перешел в "Оренбург" и провел за клуб три матча в РПЛ. После вылета из РПЛ стороны по обоюдному согласию расторгли договор.