Прямая трансляция дебютного матча Исламбека Куата за клуб российской премьер-лиги

В команду казахстанец пришел 11 сентября.

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Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:21
Сегодня, 12 сентября, полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат дебютирует за новый клуб - подмосковные "Химки", сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний хавбек выйдет в стартовом составе "Химок" на матч седьмого тура российской премьер-лиги против "Урала". Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Официально о переходе Куата "Химки" объявили 11 сентября. Казахстанец подписал контракт с клубом до конца сезона.

В начале года Куат перешел в "Оренбург" и провел за клуб три матча в РПЛ. После вылета из РПЛ стороны по обоюдному согласию расторгли договор.
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол Россия
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Сегодня 19:21
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