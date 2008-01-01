Стало известно, почему Куат предпочел "Химки" другим российским и турецким клубам

В РПЛ проведено шесть туров.

Фото: ФК "Химки"©
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Сегодня 00:25
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат продолжит карьеру в клубе российской премьер-лиги "Химки".

По данным Meta-ratings.kz, на экс-игрока "Оренбурга" претендовали также "Ротор", "Тамбов" и несколько турецких команд, но именно подмосковный клуб предложил Куату наиболее выгодные условия.

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После ухода из "Кайрата" в конце 2019 года Куат выступал за "Оренбург", в составе которого провел только три игры до паузы из-за пандемии коронавируса.

Оренбургский клуб по итогам сезона вылетел из РПЛ в ФНЛ, после чего стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

В российской премьер-лиге "Химки" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав три очка в шести матчах. Следующую игру в рамках седьмого тура подмосковная команда проведет на выезде с "Уралом" 12 сентября.
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Футбол Россия
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