Стало известно, почему Куат предпочел "Химки" другим российским и турецким клубам

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
продолжит карьеру в клубе российской премьер-лиги "Химки"
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По данным Meta-ratings.kz
, на экс-игрока "Оренбурга" претендовали также "Ротор", "Тамбов" и несколько турецких команд, но именно подмосковный клуб предложил Куату наиболее выгодные условия.
Клуб российской премьер-лиги объявил о подписании контракта с Исламбеком Куатом
После ухода из "Кайрата" в конце 2019 года Куат выступал за "Оренбург", в составе которого провел только три игры до паузы из-за пандемии коронавируса.
Оренбургский клуб по итогам сезона вылетел из РПЛ в ФНЛ, после чего стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
В российской премьер-лиге "Химки" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав три очка в шести матчах. Следующую игру в рамках седьмого тура подмосковная команда проведет на выезде с "Уралом" 12 сентября.