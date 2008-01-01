Клуб российской премьер-лиги объявил о подписании контракта с Исламбеком Куатом

Ранее он играл за "Оренбург".

Исламбек Куат. Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:22
Выступающий в российской премьер-лиге ФК "Химки" официально объявил о переходе Исламбека Куата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Состав "красно-черных" пополнил капитан сборной Казахстана Исламбек Куат, который успешно прошел медкомиссию и присоединился к команде перед выездным матчем с "Уралом", - говорится в сообщении клуба.

О деталях контракта пока ничего не сообщается, хотя ранее отмечалось, что соглашение с подмосковной командой будет рассчитано до конца сезона.

В РПЛ "Химки" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав три очка в шести матчах. Встреча седьмого тура с "Уралом" состоится на выезде 12 сентября. 

В начале года Куат перешел в российский "Оренбург" из "Кайрата". Он провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из премьер-лиги и по обоюдному согласию стороны расторгли договор.
Метки:
Куат Исламбек Футбол Премьер-лига России Оренбург ФК Химки ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Вчера 23:22
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