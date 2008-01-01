ЦСКА представил проморолик к дерби со "Спартаком" с участием Зайнутдинова

Пресс-служба ЦСКА опубликовала проморолик к предстоящему матчу седьмого тура российской премьер-лиги со "Спартаком", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В съемке видео приняли участие новички армейцев, в том числе полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Также ролик посвящен фанатскому движению "красно-синих", которому в день очередного дерби исполнится 45 лет.
О переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.