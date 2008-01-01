ЦСКА представил проморолик к дерби со "Спартаком" с участием Зайнутдинова

Игра состоится 13 сентября.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 22:22
Пресс-служба ЦСКА опубликовала проморолик к предстоящему матчу седьмого тура российской премьер-лиги со "Спартаком", сообщает корреспондент Vesti.kz

В съемке видео приняли участие новички армейцев, в том числе полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Также ролик посвящен фанатскому движению "красно-синих", которому в день очередного дерби исполнится 45 лет. 

О переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.

В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем. 

Матч ЦСКА - Спартак пройдет 13 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана.

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Футбол Премьер-лига России ЦСКА Спартак Москва Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Россия
Футбол Россия
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Сегодня 22:22
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