Исламбек Куат стал игроком клуба российской премьер-лиги. Известны детали контракта

Футболист сборной Казахстана Исламбек Куат стал игроком клуба российской премьер-лиги "Химки".

"Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат сегодня успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом РПЛ. Срок соглашения с ФК "Химки" - до конца сезона. Он уже получил игровую майку под 20-м номером.

"Химки" после шестого тура находятся на 15-й строчке турнирной таблицы, имеют в своем активе три очка и в ближайшую субботу проведут выездной поединок с "Уралом".

Стоит отметить, что в составе "Химок" выступает бывший одноклубник Куата по "Кайрату" Дмитрий Хомич", - написал в своем Instagram Айдын Кожахмет.

Напомним, в начале года Исламбек Куат перешел в российский "Оренбург" из "Кайрата". Он провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из премьер-лиги и по обоюдному согласию стороны расторгли договор.

Два месяца Куат находится без клуба, а к нему проявляли интерес несколько команд российской премьер-лиги. В матчах за сборную он забил красивый гол и помог выиграть у Литвы со счетом 2:0.