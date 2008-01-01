А сколько за Зайнутдинова? ЦСКА заплатил 4 миллиона евро агентам в летнее трансферное окно

Футбольный клуб ЦСКА
из Москвы заплатил почти четыре миллиона евро за услуги посредников при заключении контрактов с тремя футболистами в летнее трансферное окно, сообщает "РБ-Бизнес"
.
ЦСКА приобрел Чидеру Эджуке
(11,5 миллиона евро по оценке портала Transfermarkt), Адольфо Гайча
(8,5 миллиона), Бруно Фукса
(восемь миллионов), а также Бахтиера Зайнутдинова
(два миллиона).
Один из контрактов на услуги агента обошелся ЦСКА в 1,421 миллиона, второй - в 1,254 миллиона, третий - 1,045 миллиона.
Генеральный директор клуба Роман Бабаев отказался комментировать, за каких конкретно футболистов были выплачены соответствующие агентские.
Летнее трансферное окно в РПЛ закроется 17 октября.
О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил
19-й номер в команде.
В истории ЦСКА он стал
третьим казахстанцем.