Тренер российского клуб высказался о дебюте казахстанского футболиста и объяснил его выход

Главный тренер "Чайки" Магомед Адиев
после поражения "Торпедо" (1:2) рассказал, почему новичок команды казахстанский полузащитник Рамазан Оразов
вступил в игру только во втором тайме.
"Он только недавно стал тренироваться. Во-первых, еще нет понимания, как его использовать. Во-вторых, его функциональное состояние. На тренировках мы работаем на восстановление. В общекомандных действиях он практически не принимал участия, работал в малых группах. Новичка надо встраивать в игру, это требует времени. Просто так взять и выпустить человека — это неправильно. Будем потихоньку подводить его, тогда уже он будет получать больше игрового времени", - сказал Адиев.
Напомним, Оразов дебютировал
за "Чайку", выйдя на замену на 83-й минуте игры. В августе он подписал контракт
с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон.
22-летний казахстанец находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.