Российский клуб проиграл в дебютном матче казахстанского футболиста

Всего было забито три гола.

Рамазан Оразов. Фото: ФК "Чайка"©
Новости спорта Футбол Россия
0
Вчера 22:51
"Чайка" проиграла на своем поле московскому "Торпедо" в рамках восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первыми успеха добились хозяева усилиями Евгения Дегтярева на шестой минуте. Но в дальнейшем москвичи не только отыгрались, но и добились волевой победы благодаря точным ударам Ильи Берковского и Амура Калмыкова (с пенальти) на 19-й и 68-й минутах соответственно.   

За "Чайку" дебютировал экс-полузащитник "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов - он вышел на замену на 83-й минуте.

Оразов в августе подписал контракт с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон.

22-летний казахстанец находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.
Метки:
Футбол Россия Оразов Рамазан Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Вчера 22:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»