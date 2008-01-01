Российский клуб проиграл в дебютном матче казахстанского футболиста

"Чайка"
проиграла на своем поле московскому "Торпедо"
в рамках восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первыми успеха добились хозяева усилиями Евгения Дегтярева на шестой минуте. Но в дальнейшем москвичи не только отыгрались, но и добились волевой победы благодаря точным ударам Ильи Берковского и Амура Калмыкова (с пенальти) на 19-й и 68-й минутах соответственно.
За "Чайку" дебютировал экс-полузащитник "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов
- он вышел на замену на 83-й минуте.
Оразов в августе подписал
контракт с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон.
22-летний казахстанец находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.