Экс-футболист "Иртыша" покинул клуб российской премьер-лиги

В его состав он переходил летом.

Валерий Почивалин. Фото: ФК "Ротор"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 20:20
Российский футболист Валерий Почивалин покинул "Ротор", сообщает пресс-служба российского клуба.
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"Сине-голубые и защитник достигли соглашения о прекращении контракта.

Мы благодарим Валерия за время, проведенное с командой, и желаем удачи в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении команды.

28-летний Почивалин пополнил состав "Ротора" летом, но не провел за команду ни одного матча. До этого он одну игру сыграл за павлодарский "Иртыш", который в мае объявил о снятии с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. В связи с чем защитник и покинул казахстанский клуб. 

"Ротор" после шести туров занимает последнее, 16-е место в РПЛ. Ближайший матч в чемпионате проведет на своем поле с "Краснодаром" 13 сентября.
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Футбол КПЛ-2020 Россия Премьер-лига России Ротор ФК Иртыш ФК
Футбол Россия
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Сегодня 20:20
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