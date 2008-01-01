Экс-футболист "Иртыша" покинул клуб российской премьер-лиги

Российский футболист Валерий Почивалин
покинул "Ротор"
, сообщает пресс-служба российского клуба.
,
"Сине-голубые и защитник достигли соглашения о прекращении контракта.
Мы благодарим Валерия за время, проведенное с командой, и желаем удачи в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении команды.
28-летний Почивалин пополнил состав "Ротора" летом, но не провел за команду ни одного матча. До этого он одну игру сыграл за павлодарский "Иртыш"
, который в мае объявил
о снятии с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. В связи с чем защитник и покинул казахстанский клуб.
"Ротор" после шести туров занимает последнее, 16-е место в РПЛ. Ближайший матч в чемпионате проведет на своем поле с "Краснодаром" 13 сентября.