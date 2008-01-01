Назван главный претендент на подписание контракта с Исламбеком Куатом

Все должно решиться в ближайшие дни.

Исламбек Куат. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:35
Наибольшие шансы подписать футболиста сборной Казахстана Исламбека Куата имеет клуб российской премьер-лиги "Химки", сообщает телеграм-канал "Гол емес".

"Уже в скором времени полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подпишет контракт с новой командой. Наибольшие шансы у "Химок". Также до последнего претендует на опорника другой новичок РПЛ - "Ротор".

Есть интерес к Куату и со стороны более известного российского клуба. Если трансфер в итоге свершится, то это станет настоящей сенсацией. Правда, вероятность крайне низкая", - говорится в сообщении.

Команда "Химки" после шести туров занимает предпоследнее, 15-е место, набрав три очка. Ближайший матч в РПЛ проведет на выезде с "Уралом" 12 сентября.

Добавим, что в начале года Исламбек Куат перешел в российский "Оренбург" из "Кайрата". Он провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из премьер-лиги и по обоюдному согласию стороны расторгли договор. Уже два месяца Куат находится без клуба - к нему проявляют интерес несколько команд российской премьер-лиги, но футболист пока не определился с новым местом продолжения карьеры.
Метки:
Футбол Премьер-лига России Куат Исламбек Россия Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 19:35
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